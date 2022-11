POL-FR: Freiburg: Mutmaßlicher Taschendieb mithilfe von Videoüberwachungsaufnahmen vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 23.11.2022, kurz nach 23:00 Uhr, hat ein Auto beim Grenzübergang in Küssaberg-Rheinheim gebrannt. Die angerückte Feuerwehr konnte das Feuer im Motorraum löschen, bevor es sich auf das ganze Auto ausbreiten konnte. Trotzdem dürfte ein Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstanden sein. Das Auto war zuvor in der Schweiz in Grenznähe liegengeblieben und wurde an einem ...

