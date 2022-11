POL-FR: Klettgau: Fahrräder am Bahnhof Erzingen beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am Mittwochmorgen, 23.11.2022, gegen 08.10 Uhr, wurde ein 74-jähriger Fußgänger in Emmendingen, an der Einmündung "Am Elzdamm" / Ecke Elzweg, beim Überqueren eines beampelten Fußgängerüberweges von einem Autofahrer übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Nach Zeugenaussagen querte der Rentner den Fußgängerüberweg bei Grünlicht. Er wurde schwer verletzt in eine benachbarte Klinik ...

