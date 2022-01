Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Maschinenhalle

Reichshof (ots)

In der Nacht zu Freitag (21. Januar) wurde der Polizei gegen 3 Uhr ein Einbruch in eine Fabrikations- und Maschinenhalle in der Gewerbeparkstraße gemeldet. Unbekannte hatten eine Metalltür aufgehebelt und sich so Zugang zur Halle verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

