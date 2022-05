Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall schwer verletzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Zöllnitz und Laasdorf verletzte sich ein 46-jähriger schwer. Dieser war mit seinem Motorrad unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kam fortfolgend in den Straßengrabe ab. Aufgrund der Geschwindigkeit überschlägt sich das Krad mehrfach und blieb schlussendlich auf der Fahrbahn liegen. Der 46-Jährige blieb im Straßengraben, schwer verletzt, liegen und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Zu Unfallaufnahme sowie der Bergung des Motorrades musste die Landstraße für knapp eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell