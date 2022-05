LPI-J: reingefahren

Jena (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden brannte eine Mülltonne in der Dammstraße lichterloh. Bei Eintreffen der Beamten waren die Kameraden der Feuerwehr bereits mit dem Löschangriff zugange. Nach der Sachverhaltsaufnahme sprach das Spurenbild für eine bewusste Entzündung des Müllcontainers. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein Rolltor in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wir auf ca. 300,- Euro beziffert. Rückfragen bitte an: ...

