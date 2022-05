LPI-J: Trickbetrüger

Weimar (ots) - Am 26.05.2022 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter die Fassade eines Gebäudes in Bad Berka, Hetschburger Straße mittels blauer und schwarzer Sprühfarbe. Da sich in diesem Gebäude auch die Polizeistation Bad Berka befindet, lässt sich ein politisch motivierter Hintergrund vermuten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr