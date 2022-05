Weimar (ots) - Am 26.05.2022 gegen 16:55 Uhr fuhr ein 9-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Bonhoefferstraße. An der Einmündung zur Stauffenbergstraße fuhr das Kind plötzlich unvermittelt vom Fußweg auf die Fahrbahn und kollidierte hier seitlich mit einem vorbeifahrenden Pkw. In der weiteren Folge stürzte der Junge und verletzte sich leicht am kleinen Finger der rechten Hand. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Klinikum verbracht. Rückfragen ...

mehr