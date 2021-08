PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Betrüger erbeuten hohe Geldbeträge +++ Hochwertiger Audi entwendet +++ Einbrecher schlagen zu +++ Auseinandersetzung in Linienbus +++ Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schockanrufe verzeichnet - Senior übergibt hohen Geldbetrag, Kronberg im Taunus, Schmiedeberger Straße, Mittwoch, 25.08.2021, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)In den zurückliegenden Tagen haben Kriminelle mehrere Bürgerinnen und Bürger aus dem Hochtaunuskreis angerufen und versucht, die Geschädigten durch eine geschickte und skrupellose Gesprächsführung in eine emotionale Extremsituation zu bringen. Auf diese Art und Weise sollen die Angerufenen derartig geschockt werden, dass ein rationales Denken und Handeln nicht mehr möglich ist und dann in der Folge Wertgegenstände an unbekannte Abholer herausgeben werden. Leider meldete sich gestern ein Senior aus Kronberg bei der Polizei und gab an, einen derartigen Anruf erhalten und in der Folge mehrere Zehntausend Euro an einen Abholer übergeben zu haben. Andere Anzeigende aus Kronberg durchschauten die Maschen erfreulicherweise und reagierten vollkommen richtig, indem sie einfach auflegten und die 110 wählten.

Die "Spielarten" dieser Schockanrufe sind hierbei vielfältig. Die Betrüger geben sich als Verwandte oder als Polizeibeamte aus und tischen ihren oftmals älteren Opfern Schreckensszenarien auf. Immer in der Absicht, letztendlich Bargeld und andere Wertgegenstände zu erbeuten. Im Fall des betrogenen Mannes aus Kronberg meldete sich z.B. ein Polizeibeamter am Telefon, der von einem tödlichen Verkehrsunfall sprach, den die Tochter des Angerufenen verursacht habe. Nur die Zahlung einer höheren Kaution könne nun für die Entlassung der Frau aus dem Polizeigewahrsam sorgen. Im weiteren Verlauf übergab der Geschädigte Bargeld und Wertgegenstände im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages an einen unbekannten Mann, der das Geld an der Wohnanschrift des Seniors in der Schmiedeberger Straße abholte. Er soll knapp 30 Jahre alt und modern mit mehrfarbiger Kleidung bekleidet gewesen sein. Zudem trug er eine schwarze Mütze und hatte eine helle Haut.

In anderen Fällen meldete sich ein angebliches Enkelkind mit weinerlicher Stimme und schilderte einen tödlichen Verkehrsunfall, den es verursacht hätte. Im weiteren Gesprächsverlauf sprach dann ein angeblicher Polizeibeamter oder Amtsrichter, die den Sachverhalt bestätigten und den genauen Zahlungsablauf vorgaben. Auch Schilderungen von angeblich schwerverletzten Familienangehörigen, für deren Behandlung nun umgehend Kosten im oftmals fünfstelligen Bereich beglichen werden müssten, sind leider an der Tagesordnung. Für die Abholung dieser Summen würde "die Polizei" nun umgehend jemanden vorbeischicken. Dass in diesen Zusammenhängen noch die Vermögenswerte der Seniorinnen und Senioren erfragt werden, ist nicht unüblich.

Gerade die Angst, Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei unter der 110 verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Jüngeren Menschen empfehlen wir, sich mit ihren Eltern und Großeltern über diese perfiden Taten auszutauschen und damit für die notwendige Sensibilität zu sorgen. In jedem Fall können Sie sich sicher sein, dass die Polizei am Telefon niemals Ihre Vermögenswerte erfragen oder Geld bei Ihnen Zuhause abholen wird.

Personen, die am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in Kronberg gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

2. Falsche Microsoft-Mitarbeiter rufen an, Friedrichsdorf, Montag, 23.08.2021,

(fh)Am Montag gelang es dreisten Betrügern, einen Mann aus Friedrichsdorf hinters Licht zu führen und mehrere Tausend Euro zu erbeuten. Der 68-Jähriger hatte zuvor den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters von Microsoft erhalten und war daraufhin im Verlauf des Tages in mehrere Gespräche verwickelt worden. Unter einem Vorwand veranlasste er ihn dann dazu, mehrere Zahlungen an fremde Konten zu tätigen. Hierbei entstand ein Vermögensschaden, der im niedrigen fünfstelligen Bereich beziffert wird. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, bei dem die Kriminalpolizei in Bad Homburg die Ermittlungen übernommen hat.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Hochwertiger Audi aus Hofeinfahrt entwendet, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Akazienstraße, Donnerstag, 26.08.2021, 00:00 Uhr bis 07:00

(fh)In der Nacht zum Donnerstag entwendeten Diebe aus einer Hofeinfahrt in der Akazienstraße in Ober-Erlenbach auf bislang unbekannte Art und Weise einen weißen Audi Q5 im Wert von etwa 35.000 Euro und entkamen in unbekannte Richtung. Das gesuchte Fahrzeug hatte bis zuletzt das amtliche Kennzeichen N-QM 999.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg such unter der Telefonnummer (06172) 120-0 nach Zeugen die Hinweise zum Diebstahl des Fahrzeugs geben können.

4. Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck, Friedrichsdorf-Dillingen, Saalburgstraße, Mittwoch, 25.08.2021, 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend brachen Unbekannte in der Saalburgstraße in Friedrichsdorf-Dillingen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Einbrecher zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr im rückwärtigen Bereich des Objektes auf einen Balkon und verschafften sich sogleich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Hier durchsuchten die Täter die in Hochparterre gelegene Wohnung und stahlen eine Armbanduhr und Bargeld im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen.

5. Busfahrer beleidigt und bedroht,

Kronberg im Taunus, Oberhöchstadt, Waldsiedling, Sodener Straße, Mittwoch, 25.08.2021, kurz vor 23:00 Uhr

(jn)Mehrere junge Menschen haben am Mittwochabend im Kronberger Ortsteil Oberhöchstadt einen Busfahrer angefeindet, nachdem die jungen Leute von diesem zurechtgewiesen worden waren. Um 22:51 Uhr seien drei oder vier Männer zwischen 20 und 30 Jahren sowie zwei junge Frauen an der Haltestelle "Waldsiedlung" in den Bus gestiegen, wobei sie lautstark Musik abgespielt hätten. Der 57-jährige Busfahrer habe die jungen Leute daraufhin aufgefordert, die Lautstärke zu reduzieren, wobei es zu einem verbalen Gefecht gekommen sein soll. Letztlich verwies der 57-Jährige die augenscheinlich alkoholisierte Gruppe nach einer kurzen Fahrt an der Haltestelle "Sodener Straße" des Busses, wobei er lautstark beleidigt und darüber hinaus auch bedroht worden sein soll.

Die Polizei in Königstein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und geht ersten Hinweisen nach. Weitere Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 06174 / 9266 - 0.

6. Fahrzeugführerin und Fahrzeugführer berauscht unterwegs, Polizeidirektion Hochtaunus, Mittwoch, 26.08.2021

(fh)Im Laufe des gestrigen Tages gelang es verschiedenen Streifen der Polizeidirektion Hochtaunus, insgesamt drei Verkehrsteilnehmende aus dem Verkehr zu ziehen, welche allesamt im Verdacht stehen, ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben. Gegen 16:40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Königstein eine 35-Jährige aus Wiesbaden, welche in einem Audi im Stadtgebiet von Königstein unterwegs war. Die Kontrolle ergab nicht nur, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, sie stand auch augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Nachgang an die Kontrolle musste sich die Wiesbadenerin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gestern Abend fiel einer weiteren Streife der Polizeistation Königstein ein Seat Ibiza auf, der die Steinbacher Straße in Kronberg-Oberhöchstadt entlangfuhr und dabei mit zwei augenscheinlich jungen Personen besetzt war. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle ergab sich der Verdacht, der 21 Jahre alte Fahrzeugführer könnte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen. Nach entsprechenden Vortests wurde die Blutentnahme durch einen Bereitschaftsrichter angeordnet und von einem Arzt durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zu guter Letzt machte kurz vor Mitternacht ein 19 Jahre alter Fahrer eines Renault auf sich aufmerksam, indem er trotz eingesetzter Dunkelheit die Saalburger Straße in Bad Homburg ohne eingeschaltete Beleuchtung entlangfuhr. Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle ergaben sich Hinweise für einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, sodass auch in diesem Fall eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell