BPOLI EBB: Großschleusung bei Bischofswerda

Bautzen (ots) - Bei der Kontrolle eines polnischen PKW am 18. November 2022 gegen 03:10 Uhr an der BAB4-Anschlussstelle Bautzen stellten Bundespolizisten fest, dass der 30-jährige polnische Fahrer von der Staatsanwaltschaft Memmingen wegen Diebstahls gesucht wurde. Da er die offene Geldstrafe in Höhe von 1.122,50 Euro inklusive Kosten nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert und ...

