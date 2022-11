BPOLI EBB: Bewaffneter Tscheche schleust Syrer und Libanesen

Bautzen (ots) - Die Bundespolizei stoppte am 11. November 2022 auf dem Rastplatz Oberlausitz an der Autobahn 4 bei Bautzen eine Schleusung. Ein 53 Jahre alter Mann aus Ungarn hatte mit seinem Mercedes Benz E200 drei Männer aus der Türkei nach Deutschland gebracht, die kein Visum oder einen anderen Aufenthaltstitel besitzen. Den Ermittlungen zufolge hatte er die drei Türken im Alter von 18, 23 und 43 Jahren von Ungarn über die Balkanroute und die Tschechische Republik in ...

