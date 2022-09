POL-PDNR: Diebstahl eines E-Bike

Betzdorf (ots) - Wallmenroth Zwei Verkehrsunfälle an gleicher Stelle: Wallmenroth, B 62, Dasberg Verkehrsunfall mit Sachschaden am 17.09.2022, 14.37 h Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 62 von Wallmenroth in Richtung Wissen, als er in der leichten Gefällstrecke am Dasberg kurz nach Ortsausgang in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw brach nach links aus, ...

mehr