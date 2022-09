Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende Fr. 16.09.22 bis So. 18.09.22

Neuwied (ots)

Die Polizei Neuwied führt derzeit vermehrt Verkehrskontrollen in den Bereichen der Neuwieder Grundschulen durch. Ziel ist es zum Schuljahresbeginn die Verkehrssicherheit für die Grundschüler zu erhöhen. Bereits in den ersten Tagen konnten vielfach Verstöße (u.a. im Bereich der fehlenden/unzureichenden Kindersicherung) geahndet werden. Außerdem wurden zahlreiche Aufklärungsgespräche mit den Verkehrsteilnehmern geführt. Die Kontrollen werden auch in den kommenden Monaten fortgeführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es an der Kirmeswiese am Schützenhaus in Neuwied-Irlich zu einer Sachbeschädigung an einem Festzelt. Es wurde die Zeltplane an der Rückwand aufgeschnitten. Dadurch entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen bis unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Neuwied unter der Tel. 02631-8780 zu wenden.

In der Nacht von Fr. 17.09.22 auf Sa. 18.09.22 kam es gegen 00:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen. Auf der B42 in Fahrtrichtung Bendorf Höhe OT Engers kam ein PKW im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Glücklicherweise wurde keiner der vier Insassen schwerverletzt. Die Richtungsfahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell