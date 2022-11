BPOLI EBB: Schleusung gestoppt

Strahwalde (ots) - In der Nacht zum 8. November 2022 wurden in Strahwalde neun Männer aus Syrien durch Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland kontrolliert. Die Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren waren um 04:40 Uhr auf der Löbauer Straße zu Fuß unterwegs und wurden an die Bundespolizei übergeben. Den Ermittlungen zufolge wurden die Syrer unter anderem über die Türkei, Serbien und die Tschechische Republik nach Deutschland eingeschleust. Sie befinden sich ...

