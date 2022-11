Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Nach Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 22.11.2022, gegen 20.50 Uhr beschädigte ein 44-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf dem Pendlerparkplatz an der L 186 in Waldkirch (Einmündung 5103 in Richtung Suggental) ein anderes, ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug.

Da der Unfallverursacher zunächst keinen Schaden feststellen konnte, verließ er die Unfallstelle unerlaubt. Erst am Folgetag bemerkte er einen Schaden am eigenen Fahrzeug und verständigte das Polizeirevier Waldkirch.

Über das möglicherweise beschädigte Fahrzeug liegen keine näheren Informationen vor. Es dürfte sich jedoch um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben, welches im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt ist.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Insbesondere wird der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges gebeten, sich mit der Polizei in Waldkirch in Verbindung zu setzen.

