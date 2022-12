Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo Mama"-Trick erfolgreich

Altena/Lüdenscheid (ots)

Eine 62-jährige Altenaerin und eine 61-jährige Lüdenscheiderin sind auf den "Hallo-Mama"-Trick hereingefallen und haben einer wildfremden Person Geld überwiesen. Der Ablauf war, wie inzwischen in Dutzenden gleichgelagerter Fälle im Märkischen Kreis: Eine unbekannte Person meldete sich am vergangenen Mittwoch bzw. am Freitag vergangener Woche per Messenger bei den Frauen und erweckte den Anschein, sie sei die Tochter. Es folgte die übliche Lügengeschichte vom neuen Handy und den angeblich so dringenden Überweisungen. Die Mütter reagierten hilfsbereit veranlassten jeweils zwei Überweisungen.

Die Polizei warnt immer wieder vor dieser Betrugsmasche: Spätestens, wenn's um Geld geht, sollten bei Eltern alle Alarmglocken schrillen. Dabei ließe sich so einfach überprüfen, ob tatsächlich der Sohn oder die Tochter die Nachrichten schreiben: Die Polizei empfiehlt den Eltern, den Nachwuchs unter der bekannten alten Rufnummer anzurufen. Alternativ könnten sie um eine Sprachnachricht des Absenders bitten. In beiden Fällen dürfte der Betrugsversuch schnell auffliegen. Wenn Tochter oder Sohn wirklich so dringend Geld brauchen, werden sie telefonisch erreichbar sein.

Die Altenaerin telefonierte am Abend mit ihrer Tochter, so dass der Schwindel schnell aufflog. Sie hat die Überweisungsaufträge per Post verschickt. So besteht die Hoffnung, dass sich die Ausführung noch stoppen lässt. Das stand bei der Anzeigenaufnahme am Donnerstag noch nicht fest. Die Lüdenscheiderin bemerkte den Betrug erst als Donnerstag, als sie sich mit echten Tochter traf. (cris)

