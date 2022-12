POL-W: RS Brand in Lüttringhausen - Haus stark beschädigt

Wuppertal (ots) - In der vergangenen Woche kam es in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu Einbrüchen. Wuppertal - Am Mittag des 23.12.2022 kam es zu zwei Einbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße. Die Täter hebelten die Wohnungstüren auf. Aus einer Wohnung wurde Bargeld entwendet. Am Abend des 23.12.2022 hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Dorotheenstraße auf. Sie stahlen diverse Sachgüter. Drei Täter hebelten am 24.12.2022 ...

