Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldung

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu Einbrüchen. Wuppertal - Am Mittag des 23.12.2022 kam es zu zwei Einbrüchen in einem Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße. Die Täter hebelten die Wohnungstüren auf. Aus einer Wohnung wurde Bargeld entwendet. Am Abend des 23.12.2022 hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Dorotheenstraße auf. Sie stahlen diverse Sachgüter. Drei Täter hebelten am 24.12.2022 gegen 05:00 Uhr eine Hauseingangstür an der Straße Steinbeck auf. Ein aufmerksamer Bewohner des Hauses alarmierte die Polizei, welche die drei Personen (18, 18, 15) antraf. Die drei Tatverdächtigen erwarten nun die Fragen der Ermittler. Unbekannte Täter verschafften sich am Abend des 24.12.2022 Zugang zu einem Haus in der Straße Schraberg, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie entwendeten Sachgüter. Remscheid - Am Mittag des 23.12.2022 brach ein Täter in ein Haus an der Straße Bergisch Born ein, verließ dieses jedoch wieder, als er einen Hausbewohner antraf. In der Nacht vom 25.12.2022 brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Klausener Straße ein. Sie gelangten durch eine Hintertür in das Haus und wurden bei der Tatausübung von den Bewohnern des Hauses gestört und flüchteten. An der Yorckstraße drangen Einbrecher am 25.12.2022 in ein Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung im ersten Obergeschoss. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. Am 25.12.2022 hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Hans-Bertram-Weg auf. Sie entwendeten Wertgegenstände. Solingen - Zwischen dem 23.12.2022 und dem 24.12.2022 kam es an der Lindenbaumstraße zu einem Einbruch. Die Täter schlugen ein Fenster eines Einfamilienhauses ein. Zur Beute kann keine Auskunft gegeben werden. (rb)

