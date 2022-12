Polizei Wuppertal

POL-W: W - Brand in Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Am 22.12.2022 wurde gegen 14:25 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Hohenstein gemeldet. Zum Zeitpunkt des Einsatzes drang Rauch aus dem Hauseingang des Gebäudes. Zu Beginn ging man davon aus, dass es ein Brandgeschehen im Erdgeschoss gegeben hat. Kurz darauf konnte festgestellt werden, dass der Rauch aus einer Wohnung im Untergeschoss kam. Aus noch ungeklärter Ursache hatte sich in der Wohnung ein Brand entwickelt. Keine Person im Haus wurde verletzt. Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Für die Dauer des Einsatzes war die Straße Hohenstein gesperrt. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell