POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 14. Juli 2022:

Peine (ots) - Sprengung eines Geldautomaten in Edemissen In der Nacht zum 13.07. meldeten Anwohner aus Edemissen gegen 02:00 Uhr, dass zwei Explosionen aus Richtung der Sparkassen-Filiale in der Peiner Straße zu hören gewesen seien. Nach Angaben von Zeugen haben sich mehrere Personen an der Sparkasse aufgehalten ...

