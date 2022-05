Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. Mai 2022, fuhr eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen gegen 10:16 Uhr mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand des Burggrafendamms an, um auf dem Burggrafendamm zu wenden. Hierbei übersah sie den Pkw einer 35-jährigen Delmenhorsterin, die mit ihrem Pkw den Burggrafendamm in Fahrtrichtung stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 4500 Euro geschätzt.

