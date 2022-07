Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.07.2022:

Peine (ots)

Sprengung eines Geldautomaten in Edemissen

In der Nacht zum 13.07. meldeten Anwohner aus Edemissen gegen 02:00 Uhr, dass zwei Explosionen aus Richtung der Sparkassen-Filiale in der Peiner Straße zu hören gewesen seien. Nach Angaben von Zeugen haben sich mehrere Personen an der Sparkasse aufgehalten und anschließend in einem dunklen, dem Klang nach hochmotorisierten Fahrzeug den Ort verlassen. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos.

Vor Ort zeigte sich, dass der Schalterraum der Filiale vollständig zerstört wurde. Nach erster Einschätzung war eine Einsturzgefahr des Gebäudes nicht auszuschließen. Der Gebäudeschaden dürfte sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Aktuell kann noch nicht gesagt werden, ob die unbekannten Täter Beute erlangen konnten.

Für weitergehende Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

