Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 13. Juli 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: 120 Liter Dieselkraftstoff entwendet

Montag, 11.07.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 12.07.2022, 07:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines auf einer Baustelle an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter abgestellten Baggers zirka 120 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 250 Euro. Wie der Abtransport des Kraftstoffes erfolgte ist bislang unklar. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Fensterscheiben an Schulgebäude beschädigt

Dienstag, 12.07.2022, gegen 20:10 Uhr

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 20:10 Uhr, dass er soeben Knallgeräusche vom Schulgelände der Gottfried-Linke-Realschule in Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, gehört habe. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter offenbar drei Fensterscheiben des Schulgebäudes durch Steinwürfe beschädigt hatten. Der entstandene Schaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter 05341 / 1897-0.

