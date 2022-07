Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.07.2022:

Peine (ots)

Verkehrsunfall bei Solschen

Am 12.07. ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L413 kurz vor der Ortschaft Solschen, bei dem ein schwerer Ausgang knapp vermieden wurde. Gegen 09:15 Uhr setzte eine 82-jährige Opel-Fahrerin aus Richtung B494 kommend, zum Überholen eines LKW mit Anhänger an. Vor dem LKW fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Trecker mit Anhänger. Obwohl ihr aus Richtung Solschen ein 21-jähriger Lieferwagenfahrer entgegenkam, versuchte die Frau auch den Trecker noch zu überholen. Der entgegenkommende Fahrer bremste stark ab und versuchte soweit wie möglich nach rechts auszuweichen und konnte damit wohl schlimmere Folgen vermeiden. Dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge und der Opel der Frau stieß auch noch mit dem Trecker zusammen. Der Fahrer des Lieferwagens und auch die Frau mussten leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die L 413 war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell