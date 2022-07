Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 13. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Börßum / Bornum: Einbruch in Mülldeponie

Montag, 11.072022, 16:30 Uhr, bis Dienstag, 12.07.2022, 06:30 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Gebäudes der Deponie Bornum. Zu einem möglichen Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden, der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei verletzte Personen

Dienstag, 12.07.2022, gegen 11:50 Uhr

Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in Groß Stöckheim, Einmündungsbereich Hauptstraße / Groß Stöckheimer Weg, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte ein 58-jähriger Fahrer eines VW Busses offenbar vom Groß Stöckheimer Weg kommend in die Hauptstraße einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei den bevorrechtigten PKW eines 81-jährigen Fahrers, der mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Durch die heftige Kollision wurden der 81-Jährige sowie seine 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

