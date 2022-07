Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 13. Juli 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Gebhardshagen: PKW Diebstahl

Montag, 11.07.2022, 21:30 Uhr, bis Dienstag, 12.07.2022, 06:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Hagentrift in Salzgitter Gebhardshagen abgestellten VW Caddy. Der Wert des lilafarbenen VW wird mit rund 15000 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 19897-0.

Salzgitter Bad: Autofahrer mit 2,22 Promille unterwegs

Dienstag, 12.07.2022, gegen 12:30 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei am Dienstagmittag einen 61-jährigen Salzgitteraner der zuvor mit seinem Auto im Bereich Brunhildenstraße / Rheinstraße / Breite Straße unterwegs gewesen sein soll. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung der 61-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

