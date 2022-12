Polizei Wuppertal

POL-W: W - Randalierer attackiert Polizeibeamte

Wuppertal (ots)

Am 22.12.2022 wurde der Polizei gegen 13:00 Uhr eine Person (m, 34) gemeldet, die auf der Straße Ostersbaum gegen Hauswände, Bushaltestellen und Jalousien geschlagen und getreten haben soll. Eine eingesetzte Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter nahmen Kontakt zu der Person auf, welche unmittelbar nach der Ansprache zu einem Schlag nach der Beamtin ausholte. Der Angriff des 34-Jährigen konnte unterbunden werden und ihm wurden Handfesseln angelegt, um weitere Angriffe zu verhindern. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und um weitere Straftaten zu verhindern, sollte er in das Polizeigewahrsam überstellt werden. Auf dem Weg in das Gewahrsam versuchte er weiterhin die Beamtin anzugreifen und beleidigte diese mehrfach. Im Gewahrsam wurde dem 34-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik bestätigt. Das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (rb)

