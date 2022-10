Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Exhibitionist entblößt sich vor Joggerin

Menden (ots)

Eine 57-jährige Joggerin war am Donnerstagabend, gegen 18:15 Uhr, in der Waldemei unterwegs. Kurz nach dem dortigen Wasserbehälter kam ihr ein ca. 25-30 Jahre alter, ca. 1.75m großer und schlanker Mann entgegen. Er trug eine Jeanshose, eine Brille, eine Baskenmütze und eine dunkelgrüne Jacke. Der Mann hob in der Folge seine Jacke an und entblößte sein Geschlechtsteil. Die 57-jährige setzte ihren Weg fort und erstattete auf der Wache Menden Anzeige. Zeugenhinweis zur Identität des Täters oder zum Tathergang können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwach in Menden gegeben werden. (schl)

