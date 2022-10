POL-MK: Einbrecher scheitern an Haustür/Notebook aus Auto gestohlen

Hemer (ots) - Zeugen bemerkten am Samstagabend, 19:55 Uhr, eine Stichflamme aus dem Bereich einer Brandschutztür eines Geschäftes an der Bahnhofstraße. Die Flamme erlosch von alleine. Es entstand Sachschaden an der Tür. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 ...

