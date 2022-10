POL-S: Mutmaßlicher Dieb geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochabend (12.10.2022) einen 43 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Hauptbahnhof und in der Königstraße ein 13 Jahre altes Kind sexuell belästigt zu haben. Die 13-Jährige hielt sich gegen 19.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle auf, als der 43-Jährige sie ansprach und ihr an das Gesäß fasste. Daraufhin verließ ...

