Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Mehrfamilienhäuser - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (12.10.2022) in zwei Mehrfamilienhäuser an der Bockelstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr in die beiden Erdgeschosswohnungen ein, indem sie jeweils die Balkontüren aufhebelten. In beiden Fällen durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Aus einer der Wohnungen erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

