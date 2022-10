POL-S: Cabriodach aufgeschnitten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Eine 71 Jahre alte Frau hat sich am Mittwoch (12.10.2022) an der Haltestelle Ostendplatz leichte Verletzungen zugezogen. Die Seniorin entwertete gegen 13.30 Uhr ihren Fahrschein, als die Bahn der Linie U4 in Richtung Karl-Benz-Platz von der Haltestelle losfuhr und sie das Gleichgewicht verlor. Durch den Sturz zog sich die Dame Verletzungen am Rücken zu, weshalb sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Rückfragen bitte an: ...

