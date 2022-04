Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Scheiben an sechs Fahrzeugen eingeschlagen - Straßenlaternen und Scheiben beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21./22.04.2022, sechs geparkte Fahrzeuge in der Zimmermannstraße, indem deren Fahrzeugscheiben eingeschlagen wurden. Aus den Fahrzeugen wurde zum jetzigen Stand nichts gestohlen. Im weiteren Verlauf des Weges in Richtung Laufenburg konnte festgestellt werden, dass auf dem Verbindungsweg von der Zimmermannstraße zum Bahnhof West insgesamt vier Straßenlaternen beschädigt wurden. Am Bahnhof selbst wurde die Scheibe eines Zugwärterhäuschens sowie die Glasscheibe einer Fahrplanauskunft beschädigt. Die Höhe des Schachschadens ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

