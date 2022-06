Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Einbruch in Vereinsheim.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in ein Vereinsheim in Zell eingebrochen. Der Täter hat hierbei eine Eingangstüre aufgehebelt und das Vereinsheim nach Diebesgut durchsucht. Glücklicherweise befanden sich im Vereinsheim keine Wertgegenstände, weswegen der Einbrecher die Örtlichkeit ohne Diebesgut verlassen musste. Der entstandene Sachschaden an der aufgebrochenen Türe beläuft sich auf ca. 200 Euro.

