Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Weiterer tatverdächtiger Räuber in Untersuchungshaft

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu Raubtaten im Gelsenkirchener Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstag, 13. Dezember 2022, einen tatverdächtigen 17-Jährigen festgenommen. Der Gelsenkirchener wird beschuldigt, am Mittwoch, 26. Oktober 2022, mit Komplizen einen 15-Jährigen an der De-La-Chevallerie-Straße in Buer beraubt zu haben. Die Polizei suchte in diesem Zusammenhang am Donnerstag, 27. Oktober 2022, nach Zeugen der Tat. Sie finden Sie Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5355281.

Die Staatsanwaltschaft Essen stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls für den Tatverdächtigen. Das Amtsgericht entsprach diesem Antrag. Darüber hinaus wird der 17-Jährige verdächtigt, an weiteren Raubtaten beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In der Vergangenheit war der Jugendliche bereits zu zwei Jugendstrafen verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.

Aufgrund der Häufung von Raubdelikten jugendlicher Tatverdächtiger in den zurückliegenden Wochen hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet. Das Ziel dieser ist es, wie im aufgeführten Fall, Straftaten aufzuklären und die Begehung weiterer Delikte zu verhindern. Bereits am Donnerstag, 15. Dezember 2022, berichteten wir über die Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen. Die Berichterstattung hierzu finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5395713.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell