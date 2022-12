Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger 15-jähriger Räuber in Untersuchungshaft

Gelsenkirchen (ots)

Umfangreiche Ermittlungen der Polizei haben am Mittwoch, 14. Dezember 2022, zur Identifizierung und Festnahme eines 15 Jahre alten tatverdächtigen Räubers geführt. Der Gelsenkirchener wird beschuldigt, am Dienstagnachmittag, 13. Dezember 2022, einen schweren Raub auf zwei 16-Jährige begangen zu haben. Den beiden Jugendlichen hatte er gemeinsam mit einem Komplizen an einer Haltestelle am Bahnhof Rotthausen an der Chaudronstraße unter Vorhalt eines Messers und Gewaltanwendung Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Einem der beiden Opfer wurde dabei kräftig auf den Kopf geschlagen. Ermittlungen der Polizei führten am Folgetag zur Festnahme des 15-jährigen Gelsenkircheners. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls für den Tatverdächtigen. Das Amtsgericht entsprach diesem Antrag. Die Ermittlungen dauern an.

Nachdem in den zurückliegenden Wochen eine Häufung von Raubdelikten jugendlicher Tatverdächtiger verzeichnet wurde, hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet. Ziel dieser ist es, wie in diesem Fall, Straftaten aufzuklären und die Begehung weiterer Delikte zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell