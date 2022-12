Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In Bulmke-Hüllen wurde am Mittwoch, 14. Dezember 2022, ein Ehepaar aus Remscheid um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Gegen 14 Uhr erhielt die 65-jährige Remscheiderin einen anonymen Anruf. Eine unbekannte Frau teilte ihr mit, dass ihr Sohn an einem tödlichen Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und eine Kaution im fünfstelligen Bereich entrichtet werden müsse, um den Sohn freizulassen. Man vereinbarte am Telefon einen Treffpunkt gegen 18 Uhr an der Bismarckstraße in Höhe der Straße Auf dem Bettau. Gemeinsam mit ihrem 66-jährigen Ehemann wurde der fünfstellige Geldbetrag an der ausgemachten Örtlichkeit einem unbekannten Mann übergeben. Der Unbekannte stellte sich als "Herr Roth" vor, war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine Mütze, eine schwarze Maske und eine dunkle Jacke. Nach der Übergabe entfernte sich der Unbekannte mit dem Geld zu Fuß in Richtung Schultestraße. Als das Ehepaar den Betrug witterte, alarmierten sie die echte Polizei. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7212 oder unter 0209 365 8240. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und die Ermittlungen dauern an.

