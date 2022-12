POL-GE: Zehnjähriger durch Airbag schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots) - Zwei unbekannte Räuber haben am frühen Dienstagmorgen, 13. Dezember 2022, einen Rollstuhlfahrer in Buer geschlagen. Der 63-jährige Patient eines Krankenhauses am Schernerweg hielt sich gegen 2.55 Uhr zum Rauchen in einem Hinterhof des Gebäudes auf. Dort kamen die Unbekannten auf den im Rollstuhl sitzenden Gelsenkirchener zu und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der 63-Jährige angab, ...

