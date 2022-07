POL-LWL: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und flüchtet

Wittenburg (ots) - Am Samstagvormittag kam es in Wittenburg zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen soll Feuer im Obergeschoss ausgebrochen sein und sich dann auf das gesamte Gebäude ausgeweitet haben. In dem unbewohnten Haus sollen sich in der Vergangenheit wiederkehrend Menschen Zutritt verschafft und auch dort übernachtet haben. Zum Zeitpunkt des Brandes haben sich allerdings ...

