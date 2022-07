Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Einbruch auf Firmengelände- Technik und Steuergerät gestohlen

Crivitz (ots)

Bei einem Einbruch in eine Recyclingfirma bei Crivitz haben unbekannte Täter über das Wochenende Werkzeug, technische Geräte und die Steuereinheit eines Radladers entwendet. Die Täter sollen dem Spurenaufkommen zufolge gewaltsam durch ein Fenster in einen als Büro genutzten Container gedrungen sein. Aus diesem entwendeten sie dann Werkzeug, Computertechnik und ein Messgerät. Ein auf dem Gelände geparkter Radlader wurde durch die Diebe ebenfalls geöffnet und der Bordcomputer zur Steuerung der Elektronik des Fahrzeugs gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 4000 Euro. Die Polizei hat Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/43270) entgegen.

