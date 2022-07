POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Wietmarschen (ots) - Zwischen dem 15. und 17. Juli kam es in Wietmarschen in der Straße Amselweg zu einem versuchten Einbruch. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude, beschädigten jedoch eine Tür. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

