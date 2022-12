Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Räuber schlagen Mann im Rollstuhl

Gelsenkirchen (ots)

Zwei unbekannte Räuber haben am frühen Dienstagmorgen, 13. Dezember 2022, einen Rollstuhlfahrer in Buer geschlagen. Der 63-jährige Patient eines Krankenhauses am Schernerweg hielt sich gegen 2.55 Uhr zum Rauchen in einem Hinterhof des Gebäudes auf. Dort kamen die Unbekannten auf den im Rollstuhl sitzenden Gelsenkirchener zu und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als der 63-Jährige angab, keine Wertsachen mit sich zu führen, durchsuchten ihn die etwa 20 bis 25 Jahre alten Männer, schlugen ihn und flüchteten anschließend. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

