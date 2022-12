Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Tochter erbeutet Geld am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger, Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Gerade die Advents- und Weihnachtszeit ist beliebt, Menschen nicht nur zu beschenken, sondern sie zu bestehlen. Gestern Nachmittag, 12. Dezember. 2022, erhielt eine 63 Jahre alte Frau aus Bulmke-Hüllen auf ihrem Mobiltelefon eine Nachricht von einer Person, die sich als ihre Tochter ausgab, und ihr eine angeblich neue Mobilfunknummer mitteilte. Die Frau antwortete an die neue Nummer. Im weiteren Verlauf forderte die "falsche" Tochter zweimal Geld per Überweisung. Im ersten Fall kam die Frau der Forderung nach, im zweiten Fall verhinderte die Bank den Betrug. Als die Geschädigte misstrauisch wurde und ihre echte Tochter anrief, kam schnell heraus, dass es sich um einen Betrug handelte. In diesem Fall kam es zum Verlust eines vierstelligen Eurobetrages, den die Geschädigte am Abend zur Anzeige brachte. Nicht alle Menschen, die Sie anrufen, anschreiben oder bei Ihnen klingeln, sind Ihnen wohlgesonnen. Seien und bleiben Sie stets misstrauisch, wenn Personen in Ihre Wohnung wollen oder Geld verlangen. Lassen Sie niemanden herein und geben Sie nicht leichtfertig irgendwelche Daten von sich preis. Meist sind es ältere Menschen, die von angeblichen Handwerkern, falschen Polizeibeamten oder angeblichen Töchtern oder Söhnen betrogen oder bestohlen werden. Nutzen Sie gerade die Advents- und Weihnachtszeit, um Ihren älteren Nachbarn, Eltern oder Großeltern von diesen Tricks zu erzählen und warnen Sie sie einmal mehr davor.

