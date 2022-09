Polizei Hamburg

POL-HH: 220906-2. Mutmaßlicher Einbrecher wiedererkannt - Zuführung

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.09.2022, 09:00 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Schmuckstraße

Ein Zivilfahnder des Polizeikommissariats 15 hat in seiner Freizeit einen gesuchten, mutmaßlichen Einbrecher erkannt und mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte vorläufig festgenommen. Der 23-jährige Tatverdächtige wird heute einem Haftrichter zugeführt.

Der Polizeibeamte hatte sich gestern (05.09.2022) Nachmittag in seiner Freizeit in der Jessenstraße in Altona-Altstadt aufgehalten und dort den 23 Jahre alten Algerier wiedererkannt. Dessen prägnante Personenbeschreibung war ihm noch aufgrund des erst am Freitag geschehenen Einbruchs in Geschäftsräume an der Schmuckstraße präsent.

Die Ermittler der Fachdienststelle für Einbruchkriminalität der Region Mitte I (LKA 112) gehen derzeit davon aus, dass sich der Tatverdächtige am Freitagmorgen über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und dort eine Überwachungskamera entwendet hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise, dass der 23-Jährige für den Diebstahl eines Fahrrads sowie die Unterschlagung eines 10-Euro-Scheins zum Nachteil eines 28 Jahre alten Mannes am späten Sonntagabend (04.09.2022) an der Straße Kleine Freiheit (St. Pauli) in Betracht kommt.

Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren und des einfachen Diebstahls sowie der Unterschlagung eingeleitet. Er wird noch heute einem Haftrichter zugeführt, das Ergebnis steht noch aus.

Zim.

