POL-FR: Emmendingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Nachdem der Polizei und Feuerwehr in den letzten Tagen gelegentlich zündelnde Jugendliche im Bereich Waldkirch gemeldet wurden, waren offensichtlich auch am frühen Montagabend "Zündler" unterwegs. An mehreren Stellen, unter anderem im Rathausinnenhof, an der "Halfpipe" am Max-Barth-Weg und in der Ringstraße zeugten frisch verbrannte Rückstände von Kunststoffflaschen und Knallkörpern davon, dass ...

mehr