Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei ermittelt nach Raubtat - Geschädigter und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raubdelikt in Schalke am Freitag, 9. Dezember 2022, sucht die Polizei nach einem weiteren Geschädigten. Eine 36-jährige Gelsenkirchenerin war gegen 12 Uhr mit ihren zwei Kindern in Richtung Leipziger Straße unterwegs, wo sie in Höhe der Straße "Blumendelle" von einem hilfesuchenden unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Zuvor hatten zwei unbekannte Täter im jugendlichen Alter offenbar versucht, den Jungen auszurauben. Kurz darauf wurde die vierköpfige Gruppe von den unbekannten Räubern angesprochen, bedroht und unter Vorhalt von Messern zur Herausgabe von Mobiltelefonen aufgefordert. Als die 36-Jährige angab, die Polizei zu informieren, flüchteten die Täter in Richtung Münchener Straße. Den verängstigten Jugendlichen brachte die Gelsenkirchenerin noch zur U-Bahn-Haltestelle "Leipziger Straße", von wo aus er mit der Linie 301 in Richtung Buer davon fuhr. Er ist etwa 15 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, hat eine leicht korpulente Statur, kurze blonde Haare und vermutlich blaue Augen. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Jeans, einen beigen Pullover, eine schwarze Weste sowie schwarze Turnschuhe. Die Polizei sucht nun nach diesem Jugendlichen und bittet ihn, sich zu melden. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Einer der Täter ist etwa 1,55 Meter groß, hatte schwarze, gelockte Haare, schwarze Augen und trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jeans sowie eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe der Marke "Adidas". Der zweite Täter ist etwa 1,45 Meter groß, hatte ebenfalls schwarz gelocktes Haar und war dunkel gekleidet mit einer schwarzen Jacke mit weißem Aufdruck. Hinweise bitte telefonisch an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell