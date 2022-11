Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neuhofen

Neuhofen (ots)

Am 15.11.2022 brachen Unbekannte im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in Neuhofen ein. Die Terrassentür wurde mit Gewalt eingeschlagen, im Haus wurde ein Tresor aufgebrochen und Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000,- EUR geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die am 15.11.2022 im Bereich Ahrweg / Moselstraße / Nahestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

