POL-UL: (GP) Ebersbach - Auf der falschen Spur

In Ebersbach musste am Dienstag ein Fahrer dem Gegenverkehr ausweichen.

Ulm (ots)

Wie der 43-Jährige später der Polizei schilderte, fuhr er kurz vor 18 Uhr durch die Leintelstraße. An der Einmündung In der Breite sei ihm ein Auto begegnet. Das sei so weit über die Mitte gekommen, dass der 43-Jährige mit seinem VW habe ausweichen müssen. Deshalb habe der Anhänger hinter dem VW ein Verkehrszeichen gestreift. Danach fuhr der Entgegenkommende einfach weiter. Die Polizei (Tel. 07163/10030) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an Anhänger und Verkehrszeichen auf rund 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

