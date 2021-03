Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Spritdiebe in der Eifelstraße unterwegs

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag, 14.03.3021, wurden an einem auf dem Schotterparkplatz in der Koblenzer Eifelstraße geparkten Lkw rund 300 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt und gestohlen. Hierzu wurde von dem oder den Tätern das Tankschloss gewaltsam aufgebrochen.

Bei der Anzeigenaufnahme wurden dort noch zwei weitere Lkw festgestellt, deren Tankschlösser ebenfalls beschädigt waren. Ob an diesen Fahrzeugen ebenfalls Kraftstoff gestohlen wurde, bedarf weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell