Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: wiederholt Katalysatoren von PKW gestohlen

Unkel / Leubsdorf (ots)

Bereits am 24.06.2022 wurde über einen entwendeten Katalysator von einem grünen VW Passat in der Nacht zuvor in Unkel berichtet.

Nun wurden bei der Polizei Linz erneut Diebstähle von Katalysatoren zur Anzeige gebracht, sodass hier von einer Tatserie auszugehen ist.

In einem Fall wurden 2 PKW eines Anwohners in Leubsdorf, Am alten Hohn, angegangen und die Katalysatoren entwendet. Laut dem Geschädigten dürfte sich die Tat, heute Morgen, zwischen 10 und 11 Uhr ereignet haben, da die Fahrzeuge zuvor noch im intakten Zustand gewesen waren.

Im weiteren Vorfall wurde durch bislang unbekannte Täter das verschlossene Firmengelände einer Firma in Unkel, Rabenhorststraße, aufgesucht, indem diese den Zaun zum hinteren Parkplatz überkletterten. Anschließend wurden 3 dort abgestellte Fahrzeuge angegangen und die Katalysatoren, mittels Säge, abgetrennt. Der Tatzeitraum wird im vergangenen Wochenende vermutet, als die Firma geschlossen war.

Der Gesamtschaden beläuft sich mittlerweile im vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise werden hiermit an die Polizei in Linz unter der Telefonnummer, 02644-943-0, erbeten.

