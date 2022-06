Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Kleinmaischeid (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Iserstraße in Kleinmaischeid ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW Mazda beschädigt worden. Der / die Unfallverursacher/-in befuhr die Iserstraße in Richtung Thalhausen. Beim Vorbeifahren touchierte der / die Fahrzeugführer/-in der geparkten PKW im Bereich der Fahrerseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

